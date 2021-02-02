В Пермском крае 281 новый случай заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлен 281 новый случай заражения COVID-19: 57 человек проходят лечение в больницах, 224 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных 108 пациентов мужского пола, 173 – женского, среди заболевших 10 детей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 40 366: 33 299 (+254) – выздоровели, 1 367 – на лечении, 1 465 (+12) – скончались от коронавируса, 1 072 (+5) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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