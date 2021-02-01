В Пермском крае 284 новых случая заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 284 новых случая заражения COVID-19: 66 человек проходят лечение в больницах, 218 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных 118 пациента мужского пола, 166 – женского, среди заболевших 10 детей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 40 085: 33 045 (+88) – выздоровели, 1 364 – на лечении, 1 453 (+11) – скончались от коронавируса, 1 067 (+3) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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