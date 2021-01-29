В Пермском крае 289 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 289 новых случаев заражения COVID-19: 55 человек проходят лечение в больницах, 234 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных 119 пациентов мужского пола, 170 – женского, среди заболевших 18 детей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 39 228: 1 416 – на лечении, 32 517 (+309) – выздоровели, 1 424 (+9) – скончались от коронавируса, 1 054 (+3) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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