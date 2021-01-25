В Пермском крае 297 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 297 новых случаев заражения COVID-19: 85 человек проходят лечение в больницах, 212 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных 107 пациентов мужского пола, 190 – женского, среди заболевших 18 детей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 38 069: 1 571 – на лечении, 31 276 (+118) – выздоровели, 1 385 (+11) – скончались от коронавируса, 1 025 (+7) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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