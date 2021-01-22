В Пермском крае 296 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 296 новых случаев заражения COVID-19: 58 человек проходят лечение в больницах, 238 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных 115 пациентов мужского пола, 181 – женского, среди заболевших 15 детей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 37 183: 1 607 – на лечении, 30 599 (+289) – выздоровели, 1 355 (+11) – скончались от коронавируса, 1 001 (+4) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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