В Пермском крае 298 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 298 новых случаев заражения COVID-19: 41 человек проходит лечение в больницах, 257 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных 108 пациентов мужского пола, 190 – женского, среди заболевших 9 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 30 человек, от 30 до 49 лет – 86 человек, 91 в возрасте 50-64 и 82 человека старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 36 590: 1 648 — на лечении, 30 017 (+303) – выздоровели, 1 334 (+11) – скончались от коронавируса, 992 (+12) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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