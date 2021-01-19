В Пермском крае 297 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 297 новых случаев заражения COVID-19: 73 человека проходят лечение в больницах, 224 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных 112 пациентов мужского пола, 185 – женского, среди заболевших 8 детей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 36 292: 1 722 – на лечении, 29 714 (+291) – выздоровели, 1 323 (+11) – скончались от коронавируса, 980 (+11) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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