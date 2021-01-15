В Пермском крае 294 новых случая заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 294 новых случая заражения COVID-19: 50 человек проходят лечение в больницах, 244 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди 294 новых инфицированных 103 пациента мужского пола, 191 – женского, среди заболевших 12 детей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 35 106: 1 651 – на лечении, 28 502 (+299) – выздоровели, 1 282 (+9) – скончались от коронавируса, 951 (+11) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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