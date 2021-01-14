В Пермском крае 290 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 290 новых случаев заражения COVID-19: 59 человек проходят лечение в больницах, 231 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных 113 пациентов мужского пола, 177 – женского, среди заболевших 12 детей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 34 812: 1 645 – на лечении, 28 203 (+311) – выздоровели, 1 273 (+10) – скончались от коронавируса, 940 (+7) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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