В Пермском крае 287 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 287 новых случаев заражения COVID-19: 56 человек проходят лечение в больницах, 231 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 127 мужчин, 160 женщин, в их числе 10 детей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 34 236: 1 625 – на лечении, 27 576 (+357) – выздоровели, 1 254 (+9) – скончались от коронавируса, 920 (+14) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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