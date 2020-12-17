В Пермском крае за сутки 329 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 329 новых случаев заражения COVID-19: 82 человека проходят лечение в больницах, 247 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 122 мужчины, 197 женщин и 10 детей (5 мальчиков и 5 девочек).

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 25 995: 1 962 – на лечении, 20 110 (+344) – выздоровели, 916 (+18) – скончались от коронавируса, 562 (+12) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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