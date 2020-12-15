В Пермском крае за сутки 320 новых случаев заражения COVID-19

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 320 новых случаев заражения COVID-19: 148 человек проходят лечение в больницах, 172 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 115 мужчин, 200 женщин и 5 детей (2 мальчика и 3 девочки).

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 25 339: 2 083 – на лечении, 19 407 (+326) – выздоровели, 879 (+18) – скончались от коронавируса, 537 (+15) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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