В Пермском крае за сутки 315 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 315 новых случаев заражения COVID-19: 92 человека проходят лечение в больницах, 223 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Из 315 новых инфицированных – 140 мужчин, 166 женщин и 9 детей (5 мальчиков и 4 девочки).

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 24 071: 2 028 – на лечении, 18 169 (+352) – выздоровели, 808 (+17) – скончались от коронавируса, 485 (+11) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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