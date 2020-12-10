В Пермском крае за сутки 312 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 312 новых случаев заражения COVID-19: 123 человека проходят лечение в больницах, 189 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 107 мужчин, 201 женщина и 4 детей (1 мальчик и 3 девочки).

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 23 756: 2 038 – на лечении, 17 817 (+387) – выздоровели, 791 (+19) – скончались от коронавируса, 474 (+15) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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