В Пермском крае за сутки 314 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 314 новых случаев заражения COVID-19: 102 человека проходят лечение в больницах, 212 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 107 мужчин, 198 женщин и 9 детей (4 мальчика и 5 девочек).

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 23 444: 2 047 – на лечении, 17 430 (+403) – выздоровели, 772 (+15) – скончались от коронавируса, 459 (+13) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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