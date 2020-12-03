В Пермском крае за сутки 307 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 307 новых случаев заражения COVID-19: 144 человека проходят лечение в больницах, 163 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 114 мужчин, 190 женщин и 3 ребенка (2 мальчика и 1 девочка).

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 21 591: 2 138 – на лечении, 15 258 (+311) – на лечении, 675 (+16) – скончались от коронавируса, 376 (+25) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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