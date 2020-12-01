В Пермском крае за сутки 298 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 298 новых случаев заражения COVID-19: 74 человека проходят лечение в больницах, 224 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 111 мужчин, 182 женщины и 5 детей (1 мальчик и 4 девочки).

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 20 980: 14 638 – выздоровели, 2 114 – в больнице, 644 – скончались от коронавируса, 351 – скончались от сопутствующих заболеваний.

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