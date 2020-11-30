В Пермском крае за сутки 300 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 300 новых случаев заражения COVID-19: 145 человек проходят лечение в больницах, 155 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 105 мужчин, 184 женщины и 11 детей (7 мальчиков и 4 девочки).

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 20 682: 2 093 – на лечении, 14 360 (+216) – выздоровели, 630 (+14) – скончались от коронавируса, 348 (+2) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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