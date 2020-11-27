В Пермском крае за сутки 298 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 298 новых случаев заражения COVID-19: 111 человек проходят лечение в больницах, 187 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 120 мужчин, 162 женщин и 16 детей (7 мальчиков и 9 девочек).

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 19 782: 2 095 – на лечении, 13 630 (+248) – выздоровели, 585 (+12) – скончались от коронавируса, 340 (+4) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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