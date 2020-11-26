В Пермском крае за сутки 295 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 295 новых случаев заражения COVID-19: 80 человек проходят лечение в больницах, 215 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 115 мужчин, 173 женщины и 7 детей (4 мальчика и 3 девочки).

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 19 484: 2 048 – на лечении, 13 382 (+244) – выздоровели, 573 (+11) – скончались от коронавируса, 336 (+2) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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