В Пермском крае за сутки 296 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 296 новых случаев заражения COVID-19: 144 человека проходят лечение в больницах, 152 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 120 мужчин, 171 женщина и 5 детей (4 мальчика и 1 девочка).

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 18 890: 2 088 – на лечении, 12 899 (+235) – выздоровели, 551 (+10) – скончались от коронавируса, 331 (+4) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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