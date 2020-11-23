В Пермском крае за сутки 296 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 296 новых случаев заражения COVID-19: 173 человека проходят лечение в больницах, 123 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 105 мужчин, 186 женщин и 5 детей (4 мальчика и 1 девочка).

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 18 594: 2 034 – на лечении, 12 664 (+198) – выздоровели, 541 (+11) – скончались от коронавируса, 327 (+2) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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