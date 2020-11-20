В Пермском крае за сутки 286 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 286 новых случаев заражения COVID-19: 100 человека проходят лечение в больницах, 186 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 109 мужчин, 170 женщин и 7 детей (6 мальчиков и 1 девочка).

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 17 717: 2 093 – на лечении, 12 051 (+215) – выздоровели, 508 (+10) –скончались от коронавируса, 320 (+5) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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