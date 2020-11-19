В Пермском крае за сутки 272 новых случая заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 272 новых случая заражения COVID-19: 184 человека проходят лечение в больницах, 88 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 115 мужчин, 155 женщин и 2 ребенка (1 мальчик и 1 девочка).

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 17 431: 2 048 – на лечении, 11 836 (+208) – выздоровели, 498 (+6) – скончались от коронавируса, 315 (+3) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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