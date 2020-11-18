В Пермском крае за сутки 257 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 257 новых случаев заражения COVID-19: 138 человек проходят лечение в больницах, 119 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 120 мужчин, 135 женщин и 2 ребенка (2 девочки).

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 17 159 человек: 2 158 – на лечении, 11 628 (+203) – выздоровели, 492 (+8) – скончались от коронавируса, 312 (+2) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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