В пермском аэропорту открылся мобильный пункт для тестирования на коронавирус

В Международном аэропорту «Пермь» заработал мобильный медицинский пункт для тестирования на коронавирус. Оформление документов для сдачи теста методом ПЦР проходит у стойки информации аэропорта. Сам мобильный пункт располагается на привокзальной площади в специализированном автомобиле.

Выездной пункт в аэропорту работает с 04:00 - 09:00 и с 15:00 - 23:00. Оплата производится наличными или банковской картой. Услуги оказывает медицинская компания «Азимут-плюс». Сдать анализы может любой желающий, при себе необходимо иметь общегражданский паспорт. Результаты можно получить по электронной почте или скачать из личного кабинета.

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