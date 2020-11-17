В Пермском краеза сутки 245 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 245 новых случаев заражения COVID-19: 116 человек проходят лечение в больницах, 129 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 85 мужчин, 157 женщин и 3 ребенка (3 девочки).

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 16 902: 2 101 – на лечении, 11 425 (+199) – выздоровели, 484 (+7) – скончались от коронавируса, 310 (+2) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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