В Пермском крае за сутки 210 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 210 новых случаев заражения COVID-19: 45 человека проходят лечение в больницах, 165 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 83 мужчины, 117 женщин и 10 детей (6 мальчиков и 4 девочки).

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 15 965: 1 997 – на лечении, 10 716 (+178) – выздоровели, 458 (+5) –скончались от коронавируса, 300 (+2) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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