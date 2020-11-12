В Пермском крае выявлен за сутки 201 новый случай заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлен 201 новый случай заражения COVID-19: 64 человека проходят лечение в больницах, 137 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 78 мужчин, 118 женщин и 5 детей (3 мальчика и 2 девочки).

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 15 755: 1 723 – на лечении, 10 538 (+173) – выздоровели, 453 (+6) – скончались от коронавируса, 298 (+3) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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