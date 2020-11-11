В Пермском крае за сутки 200 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 200 новых случаев заражения COVID-19: 113 человек проходят лечение в больницах, 87 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 82 мужчины, 113 женщин и 5 детей (3 мальчика и 2 девочки).

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 15 554: 1 946 – на лечении, 10 365 (+171) – выздоровели, 447 (+4) – скончались от коронавируса, 295 (+3) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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