В Пермском крае за сутки 196 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 196 новых случаев заражения COVID-19: 136 человек проходят лечение в больницах, 60 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 82 мужчины, 108 женщин и 6 детей (4 мальчика и 2 девочки).

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 15 354: 1 788 – на лечении, 10 194 (+167) – выздоровели, 443 (+6) – скончались от коронавируса, 292 (+3) – скончались от сопутствующих заболеваний.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.