В Пермском крае за сутки 180 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 180 новых случаев заражения COVID-19: 119 человек проходят лечение в больницах, 61 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей .Среди новых инфицированных – 90 мужчин, 89 женщин и 1 ребенок.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 14 406: 1 732 – на лечении, 9 500 (+102) – выздоровели, 421 (+4) – скончались от коронавируса, 278 (+4) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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