В Пермском крае за сутки 176 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлен 176 новых случаев заражения COVID-19: 48 человек проходят лечение в больницах, 128 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 66 мужчин, 103 женщины и 7 детей (5 мальчиков и 2 девочки).

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 14 226: 1 812 – на лечении, 9 283 (+105) – выздоровели, 414 (+5) – скончались от коронавируса, 270 (+3) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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