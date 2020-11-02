Роспотребнадзор: 12% жителей Прикамья имеют иммунитет к коронавирусу

По данным Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, частными клиниками региона проведено уже более 154 тыс. тестов на антитела (метод ИФА). Таким образом, на конец октября, у 12% жителей Пермского края есть иммунитет к COVID-19.

В настоящее время такие исследования проводятся​ более чем в 10​​ лабораториях края.​ В​ частности,​ в​ «Лабдиагност и К», «Клиницист2», ООО «Медлабэкспресс», «Философия красоты и здоровья», ООО «Надежда», Чайковская ЦГБ и «Инвитро».

Как отметил во время заседания оперштаба по предотвращению распространения коронавируса глава регионального Роспотребнадзора Виталий Костарев, в среднем в сутки проводится более 7 тыс. тестов на коронавирус. Охват тестированием составляет 297,9 чел. на 100 тыс. населения. Всего на начало октября на территории Прикамья проведено​ 786​ тыс. исследований на COVID-19.

Тестирование осуществляется в четырех лабораториях Минздрава: краевом центре борьбы со СПИД, краевой инфекционной больнице, краевой станции переливания крови и краевой клинической больнице. Остальные – в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, ГУФСИН, ФМБА России МСЧ №140, а также в частных клиниках.

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