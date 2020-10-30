В Пермском крае за сутки 165 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 165 новых случаев заражения COVID-19: 71 человек проходит лечение в больницах, 94 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 69 мужчин, 93 женщины и 3 ребенка (2 девочки и мальчик).

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 13 374: 1 719 – на лечении, 8 881 (+96) – выздоровели, 396 (+4) – скончались от коронавируса, 260 (+3) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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