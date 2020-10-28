В Пермском крае за сутки 159 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 159 новых случаев заражения COVID-19: 86 человек проходят лечение в больницах, 73 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 64 мужчины, 84 женщины и 11 детей (6 девочек и 5 мальчиков).

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 13 047: 1 708 – на лечении, 8 691 (+91) – выздоровели, 390 (+3) – скончались от коронавируса, 255 (+3) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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