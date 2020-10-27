В Пермском крае за сутки 154 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 154 новых случаев заражения COVID-19: 97 человек проходят лечение в больницах, 57 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 52 мужчины, 96 женщин и 6 детей (2 девочки и 4 мальчика).

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 12 888: 1 671 – на лечении, 8 600 (+93) – выздоровели, 387 (+7) – скончались от коронавируса, 252 (+2) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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