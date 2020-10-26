В Пермском крае за сутки 155 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае – 155 новых случаев заражения COVID-19: 94 человека проходят лечение в больницах, 61 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 50 мужчин, 93 женщины и 12 детей (7 девочек и 5 мальчиков).

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 12 734: 1 675 – на лечении, 8 507 (+89) – выздоровели, 380 (+5) – скончались от коронавируса, 250 (+3) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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