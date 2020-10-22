В Пермском крае за сутки 139 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 139 новых случаев заражения COVID-19: 86 человек проходят лечение в больницах, 53 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 51 мужчина, 79 женщин, 9 детей (мальчик и 8 девочек).

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 12 133: 1 601 – на лечении, 7 993 (+81) – выздоровели, 362 (+3) – скончались от коронавируса, 237 (+3) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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