В Пермском крае за сутки 127 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 127 новых случаев заражения COVID-19: 62 человека проходят лечение в больницах, 65 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 46 мужчин, 80 женщин, 1 ребенок.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 11 734: 1570 – на лечении, 7 912 (+75) – выздоровели, 350 (+4) – скончались от коронавируса, 226 (+4) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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