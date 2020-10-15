В Пермском крае за сутки 111 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 111 новых случаев заражения COVID-19: 73 человека проходят лечение в больницах, 38 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 46 мужчин, 63 женщины, 2 детей (2 мальчика).

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 11 248: 1 597 – на лечении, 7 612 (+77) – выздоровели, 333 (+5) – скончались от коронавируса, 213 (+2) – скончались от сопутствующих заболеваний.