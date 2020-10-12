В Пермском крае за сутки 104 новых случая заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 104 новых случая заражения COVID-19: 90 человек проходят лечение в больницах, 14 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 35 мужчин, 68 женщин, 1 ребенок.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 10 922: 1 582 – на лечении, 7 386 (+53) – выздоровело, 321 (+4) – скончалось от коронавируса, 205 (+2) – скончалось от сопутствующих заболеваний.

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