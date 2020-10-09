В Пермском крае за сутки 96 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 96 новых случаев заражения COVID-19: 91 человек проходит лечение в больницах, 5 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 44 мужчины, 52 женщины.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 10 621: 1 505 — на лечении, 7 194 (+61) — выздоровели, 309 (+4) — скончались от коронавируса, 200 (+1) — скончались от сопутствующих заболеваний.

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