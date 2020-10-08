В Пермском крае за сутки 95 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 95 новых случаев заражения COVID-19: 65 человек проходят лечение в больницах, 30 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 34 мужчины, 60 женщин, 1 ребенок.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 10 525: 1 472 — на лечении, 7 133 (+52) — выздоровели, 305 (+4) — скончались от коронавируса, 199 (+2) — скончались от сопутствующих заболеваний.

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