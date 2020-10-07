В Пермском крае за сутки 94 новых случая заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 94 новых случая заражения COVID-19: 77 человек проходят лечение в больницах, 17 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 37 мужчин, 56 женщин, 1 ребенок.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 10 430: 1 526 — на лечении, 7 081 (+53) — выздоровели, 301 (+4) — скончались от коронавируса, 197 (+1) — скончалось от сопутствующих заболеваний.

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