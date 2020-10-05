В Пермском крае за сутки 87 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае 87 новых случаев заражения COVID-19: 31 человек проходит лечение в больницах, 56 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 37 мужчин, 44 женщины, 6 детей (5 мальчиков и 1 девочка).

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 10 248: 1 464 — на лечении, 6 973 (+40) — выздоровели, 292 (+2) – скончались от коронавируса, 194 (+3) — скончались от сопутствующих заболеваний.

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