В Пермском крае за сутки 83 новых случая заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 83 новых случая заражения COVID-19: 54 человека проходят лечение в больницах, 29 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 33 мужчины, 49 женщины, 1 ребёнок.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 9 991: 1 388 — на лечении, 6 836 (+53) — выздоровели, 285 (+3) — скончались от коронавируса, 183 (+1) — скончались от сопутствующих заболеваний.

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