Массовая вакцинация от коронавируса в Пермском крае запланирована на начало следующего года

Массовая вакцинация от коронавируса в Прикамье запланирована на начало следующего года. Об этом заявила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.

Тестовые 42 дозы вакцины уже поступили в Пермский край, они будут поставлены волонтерам для проверки реакции организмов жителей региона. Поступление следующей партии вакцины «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России, ожидается в Прикамье на следующей неделе в количестве 7 000 доз. Всего до конца октября в регион будет поставлено 10 000 доз вакцины против новой коронавирусной инфекции.

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