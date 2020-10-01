В Пермском крае за сутки 81 новый случай заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 81 новый случай заражения COVID-19: 65 человек проходят лечение в больницах, 16 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 39 мужчин, 42 женщины.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 9 908: 1 248 — на лечении, 6 733 (+48) – выздоровели, 279 (+2) – скончались от коронавируса, 179 (+1) – скончалось от сопутствующих заболеваний.

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