В Пермском крае за сутки 80 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 80 новых случаев заражения COVID-19: 66 человек проходят лечение в больницах, 14 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 27 мужчин, 48 женщин, 5 детей (1 мальчик и 4 девочки).

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 9 827: 1 248 – на лечении, 6 733 (+48) – выздоровели, 279 (+2) – скончались от коронавируса, 179 (+1) — скончались от сопутствующих заболеваний.

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